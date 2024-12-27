В Новосибирске пройдет матч со звездами МХЛ

Posted 27 декабря, 10:08
Published 27 декабря, 10:08
Modified 27 декабря, 10:10
Updated 27 декабря, 10:10
Событие обещает не только подарить зрителям захватывающее зрелище, но и установить новый рекорд посещаемости, который может превзойти прежнее достижение 2011 года.
Кубок Вызова — это ежегодное событие, где встречаются лучшие игроки Западной и Восточной конференций МХЛ. Для 2025 года выбран уникальный формат, позволяющий тренерам команд включать до трёх игроков из любой команды. Это даёт шанс увидеть на льду настоящую «сборную звёзд» лиги.
В сезоне 2023/2024 местная команда «Сибирские Снайперы», играющая в Восточной конференции, дважды ставила рекорды посещаемости:
Такая вовлечённость местных жителей делает Новосибирск фаворитом в борьбе за новый рекорд. Несмотря на высокие показатели, Новосибирску предстоит побороться с рекордами предыдущих турниров по посещаемости: