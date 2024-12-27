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Posted 27 декабря, 10:08

Published 27 декабря, 10:08

Modified 27 декабря, 10:10

Updated 27 декабря, 10:10

Кубок Вызова

В Новосибирске пройдет матч со звездами МХЛ

27 декабря 2024, 10:08
Фото: Министерство спорта Новосибирской области. Кубок Вызова
1 февраля 2025 года хоккейная арена «Сибирь» в Новосибирске станет местом проведения 14-го Кубка Вызова Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), сообщили в министерстве спорта Новосибирской области.

Событие обещает не только подарить зрителям захватывающее зрелище, но и установить новый рекорд посещаемости, который может превзойти прежнее достижение 2011 года.

Кубок Вызова — это ежегодное событие, где встречаются лучшие игроки Западной и Восточной конференций МХЛ. Для 2025 года выбран уникальный формат, позволяющий тренерам команд включать до трёх игроков из любой команды. Это даёт шанс увидеть на льду настоящую «сборную звёзд» лиги.

В сезоне 2023/2024 местная команда «Сибирские Снайперы», играющая в Восточной конференции, дважды ставила рекорды посещаемости:

  • Матч плей-ин собрал 9 109 зрителей — самый высокий показатель за последние 11 лет.
  • Игра регулярного чемпионата против «Ирбиса» привлекла 8 028 болельщиков, став рекордной для регулярных встреч.

Такая вовлечённость местных жителей делает Новосибирск фаворитом в борьбе за новый рекорд. Несмотря на высокие показатели, Новосибирску предстоит побороться с рекордами предыдущих турниров по посещаемости:

  • 2011 год, Омск — 10 158 зрителей.
  • 2017 год, Уфа — 7 331 зритель.
  • 2010 год, Санкт-Петербург — 7 350 зрителей.
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#Алина Гурицкая#Спорт#Новосибирск#Хоккей#Звезды#Хоккеисты#МХЛ
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