В Новосибирске пройдет матч со звездами МХЛ

Кубок Вызова — это ежегодное событие, где встречаются лучшие игроки Западной и Восточной конференций МХЛ. Для 2025 года выбран уникальный формат, позволяющий тренерам команд включать до трёх игроков из любой команды. Это даёт шанс увидеть на льду настоящую «сборную звёзд» лиги.