Подрядчик сбил цену на проведение экспертизы ЗАГСа в Новосибирске

В Новосибирске определился подрядчик на выполнение обмерных работ и инженерное обследование здания ЗАГСа на Троллейной улице, следует из сообщения на сайте Госзакупок.