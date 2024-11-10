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Posted 10 ноября, 03:46

Published 10 ноября, 03:46

Modified 10 ноября, 04:53

Updated 10 ноября, 04:53

Вертолеты заметили в небе над Ленинским районом

Вертолеты вновь кружили над ночным Новосибирском — что происходит

10 ноября 2024, 03:46
Фото: 1MI. Вертолеты заметили в небе над Ленинским районом

Вертолеты вновь кружили над ночным Новосибирском

Ночные полеты связаны с дистанционным обследованием теплосетей, сообщили в СГК.

В ночь на воскресенье, 10 ноября, подрядчик «Сибирской генерирующей компании» (СГК) проводил при помощи тепловизора с высоты обследование состояния тепловых магистралей в левобережной части Новосибирска. Летать именно ночью необходимо для более эффективного получения показаний, сообщили в СГК.

«Для чего куда-то лететь, если достаточно читать комментарии, и все станет понятно, по каким адресам нет отопления. Мы, граждане города, и то с легкостью можем перечислить проблемные точки города», — написал один из новосибирцев в комментарии к посту в телеграм-канале СГК, где людей призывали не беспокоиться по поводу шума авиационных двигателей в ночном небе.

Похожая ситуация напугала горожан в ночь на 6 ноября — тогда вертолет кружил над Правобережьем.

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#Новосибирск#Вертолет#Теплосети#СГК#Инженерное обследование
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