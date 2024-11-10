Вертолеты вновь кружили над ночным Новосибирском — что происходит

В ночь на воскресенье, 10 ноября, подрядчик «Сибирской генерирующей компании» (СГК) проводил при помощи тепловизора с высоты обследование состояния тепловых магистралей в левобережной части Новосибирска. Летать именно ночью необходимо для более эффективного получения показаний, сообщили в СГК.