Вертолеты вновь кружили над ночным Новосибирском — что происходит

Posted 10 ноября, 03:46
Published 10 ноября, 03:46
Modified 10 ноября, 04:53
Updated 10 ноября, 04:53
В ночь на воскресенье, 10 ноября, подрядчик «Сибирской генерирующей компании» (СГК) проводил при помощи тепловизора с высоты обследование состояния тепловых магистралей в левобережной части Новосибирска. Летать именно ночью необходимо для более эффективного получения показаний, сообщили в СГК.
«Для чего куда-то лететь, если достаточно читать комментарии, и все станет понятно, по каким адресам нет отопления. Мы, граждане города, и то с легкостью можем перечислить проблемные точки города», — написал один из новосибирцев в комментарии к посту в телеграм-канале СГК, где людей призывали не беспокоиться по поводу шума авиационных двигателей в ночном небе.
Похожая ситуация напугала горожан в ночь на 6 ноября — тогда вертолет кружил над Правобережьем.