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Живая начинка: в Новосибирске женщина купила конфеты с червями
18 октября, 09:24
Мэрия покупает конфеты за 7 млн рублей — зачем чиновникам столько сладкого
Администрация Новосибирска начала готовиться к Новому году, для горожан закупят подарки на 7 млн рублей.
7 октября, 04:48
Ноябрь 2023
Три тысячи новогодних подарков на 1,2 млн рублей закупит мэрия Новосибирска
Мэрия Новосибирска планирует закупить 3000 новогодних «сладких» подарков на 1,2 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.
14 ноября 2023, 04:31

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