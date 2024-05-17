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Летучие мыши

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Май
Новосибирский зоопарк выпустил на волю летучих мышей
Десятки летучих мышей вылетели на свободу из Новосибирского зоопарка им. Шило. Животных специально выпустили на свободу, это сняли на видео.
17 мая, 11:47
Август 2023
В Новосибирске летучие мыши атакуют квартиры и подъезды
Нашествие летучих мышей заметили жители Новосибирска в конце августа. Рукокрылые нашли убежище в квартирах горожан и в подъездах многоэтажек.
24 августа 2023, 10:39

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