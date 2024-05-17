Новосибирский зоопарк выпустил на волю летучих мышей

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Массовый выпуск мышек состоялся 16 мая, событие назвали «Выпускной летучих мышей». Отметим, что все животные не были постоянными обитателями зоопарка, их приносили на зимовку горожане.
«Было несколько крошечных летучих мышат, которых мы выкармливали с лета 2023 года. Потом стали приносить уже взрослых животных, которые были травмированы и дезориентированы», — передает слова методиста научно-информационного отдела Новосибирского зоопарка Анастасии Вишневецкой VN.ru.
По ее словам, чаще всего мышей новосибирцы находят в собственных домах и на балконах. При том, что в основном рукокрылые зимуют в дуплах деревьев. Специалисты удивляются, что в Сибири они выбирают зимовку рядом с людьми.
«Раньше подобные случаи тоже бывали, но не в таком количестве. Зоопарк стал для летучих мышей временным убежищем. Они успешно перезимовали у нас в холодильнике», — поделилась Вишневецкая.
Выпуск мышей состоялся именно сейчас, так как специалисты ждали, когда на улице по ночам установится стабильная плюсовая температура.
На «выпускной» пришли сотрудники зоопарка, ученые-зоологи и гости.