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Лыжня России

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Февраль
В Новосибирской области на старт «Лыжни России» вышло 11,5 тысячи человек
12 февраля, 03:20
Губернатор Андрей Травников дал старт «Лыжне России-2024» в Новосибирске
10 февраля, 10:33
На «Лыжню России» в Новосибирске запустят бесплатную электричку
Из Новосибирска будет запущена бесплатная электричка на «Лыжню России-2024», которая доставит болельщиков и спортсменов до места проведения соревнований.
2 февраля, 02:32
Январь
В Новосибирске проведут памятную «Лыжню России» в честь снятия блокады Ленинграда
В Новосибирске 10 февраля пройдет традиционная «Лыжня России». В этом году она приурочена к 80-летию снятия блокады Ленинграда.
19 января, 10:12
Ноябрь 2023
Новосибирцы возмущены варварской прокладкой лыжни на левом берегу Оби
25 ноября 2023, 06:28
Октябрь 2023
«Лыжня России» в Новосибирске может переехать из Академгородка к новому ЛДС
24 октября 2023, 08:39

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