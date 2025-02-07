«Лыжня России» в Новосибирске — где пройдет и когда ехать

Подать заявку на то, чтобы поучаствовать на «Лыжне России-2025» можно уже сегодня, 7 февраля, а также завтра. С собой участники должны подготовить медицинскую справку — допуск от врача. Комиссию по допуску можно будет пройти сегодня в МАУ «Стадион» на улице Фрунзе, 15, а также в ТЦ «Эдем» на улице Кутателадзе, 4/4. Сотрудники будут находиться на месте с 12:00 до 18:00.