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Posted 7 февраля, 09:50

Published 7 февраля, 09:50

Modified 7 февраля, 09:52

Updated 7 февраля, 09:52

Новосибирцы смогут проехать 2025 метров на «Лыжне России».

«Лыжня России» в Новосибирске — где пройдет и когда ехать

7 февраля 2025, 09:50
Фото: 1MI. Новосибирцы смогут проехать 2025 метров на «Лыжне России».

Опубликована программа «Лыжня России» в Новосибирске

Администрация сообщила, что в Новосибирске «Лыжня России-2025» состоится 8 февраля.

Завтра, 8 февраля, в Новосибирске стартует «Лыжня России». В этот раз соревнования приурочили к 80-летию Победы ВОВ.

Где пройдут соревнования?

Лыжные гонки в 2025 году в Новосибирске состоятся в Академгородке. Точнее, любителей зимней забавы приглашают на улицу Ионосферная.

Как добраться?

Электричка поедет со станции «Новосибирск-Восточный» в 8:52. Когда участников довезут до станции «Сеятель», там их встретит автобус и привезет на место соревнований. Обратно электричка уезжает в город в 14:00.

Какие будут дистанции?

Для всех подготовят разные дистанции. Например, дети дошкольных лет могут проехать 500 метров, а школьники — от пяти до десяти километров. Что касается спортсменов, то им предложат прокатиться 2025 метров.

Как зарегистрироваться на соревнования?

Подать заявку на то, чтобы поучаствовать на «Лыжне России-2025» можно уже сегодня, 7 февраля, а также завтра. С собой участники должны подготовить медицинскую справку — допуск от врача. Комиссию по допуску можно будет пройти сегодня в МАУ «Стадион» на улице Фрунзе, 15, а также в ТЦ «Эдем» на улице Кутателадзе, 4/4. Сотрудники будут находиться на месте с 12:00 до 18:00.

На соревнование, с собой необходимо взять паспорт, страховой полис и сам допуск, который дадут врачи.

Какая будет погода 8 февраля?

Синоптики обещают не слишком благоприятную погоду для проведения праздника. Известно, что утром будет до -20 градусов, а днем потеплеет до -12. Осадков не будет, а ветер прогнозируется до 4-6 метров в секунду.

Напомним, как «Лыжня России» прошла в 2024 году.

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