Новую лыжню открыли в парке «Арена» возле ЛДС в Новосибирске

В Новосибирске открылась новая лыжная трасса в парке «Арена» рядом с новым ЛДС «Сибирь-Арена». В следующем году запланировано проведение «Лыжни России» на этой трассе.