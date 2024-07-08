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Маршрутное такси

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Семь человек наказано после пожара в маршрутке на Бердском шоссе в Новосибирске
В Новосибирской области наказан перевозчик, маршрутное такси которого дотла сгорело в мае на Бердском шоссе, следует из сообщения региональной прокуратуры.
8 июля, 05:42
У маршрутного такси № 63 на ходу отвалилось колесо в Новосибирске
В Ленинском районе Новосибирска у ехавшей маршрутки отвалилось колесо, видео инцидента опубликовали в соцсетях.
6 мая, 11:02
2023
«Кушать все хотят»: в Новосибирске резко подорожает проезд на 63-м маршруте
В Новосибирске подорожает проезд на маршруте №63. Повышение проезда запланировано с 1 декабря.
20 ноября 2023, 09:30
2022
В Новосибирске женщину высадили из маршрутки из-за монет номиналом 50 копеек
Пассажирку маршрутного такси в Новосибирске высадили из-за оплаты тремя монетами номиналом по 10 рублей и десятью по 50 копеек. Информацию предоставили в группе «Инцидент Новосибирск» в ВК.
17 октября 2022, 07:47

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