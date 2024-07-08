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Семь человек наказано после пожара в маршрутке на Бердском шоссе в Новосибирске

Семь человек наказано после пожара в маршрутке на Бердском шоссе в Новосибирске

8 июля 2024, 05:42
Фото: прокуратура Новосибирской области
В Новосибирской области наказан перевозчик, маршрутное такси которого дотла сгорело в мае на Бердском шоссе, следует из сообщения региональной прокуратуры.

В Бердске семерых сотрудников компании-перевозчика наказали после инцидента со сгоревшим маршрутным такси на Бердском шоссе. Напомним, происшествие случилось утром 8 мая в районе Разъезда Иня.

К счастью, обошлось без жертв: 14 пассажиров и шофер сумели самостоятельно выбраться из полыхающего салона. Автомобиль восстановлению не подлежит.

В ходе прокурорской проверки оказалось, что в компании нарушался порядок прохождения постоянных и предрейсовых медосмотров, водители частенько проводили за рулем больше времени, чем положено, а на маршрутах работали машины без лицензий.

Сейчас перевозчик все обнаруженные недочеты устранил, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Пожар#Авария#Прокуратура#Маршрутное такси#Бердское шоссе
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