atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:24

Published Сегодня, 02:24

Modified Сегодня, 02:30

Updated Сегодня, 02:30

Дотла сгорела на дороге новосибирская маршрутка

Дотла сгорела на дороге новосибирская маршрутка

8 мая 2024, 02:24
Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области
Огонь полностью охватил транспортное средство, но прибывшие на место спасатели уже все потушили, сообщили в региональном МЧС.

Очевидцы сообщили, что на Разъеде Иня загорелось маршрутное такси. Огонь быстро распространился по салону. Находившиеся рядом люди успели заснять произошедшее на видео.

«Из маршрутного такси самостоятельно эвакуировались 15 человек, из которых 1 — водитель, остальные — пассажиры», — уточнили спасатели.

Через несколько минут на место прибыли сотрудники МЧС, которые потушили возгорание. Транспортное средство сгорело полностью и не подлежит восстановлению.

Видео: ГУ МЧС России по Новосибирской области
Читайте также:
Скончался пенсионер, сбитый 17-летним водителем без прав в Новосибирской областиПодростки разбились на мотоцикле в Новосибирской областиСемья новосибирцев с двумя детьми разбилась в смертельном ДТП в Кузбассе
#Екатерина Боженович#Общество#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП#Пожар
Подпишитесь
Когда в Новосибирске отключат отопление, рассказали энергетики
Сегодня, 02:33
Мэрская критика новосибирских чиновников закончилась желанием взять лопату
Сегодня, 02:01
Третьеклассника, избивающего детей в школе Новосибирска, проверит прокуратура
Вчера, 04:08
Первое предостережение от прокуратуры получил новый мэр Новосибирска
Вчера, 03:21
Вскрылись шокирующие подробности жизни возможного 15-летнего насильника из Ордынки
6 мая, 10:39
Лера Кудрявцева на всю страну высмеяла новосибирскую официантку
6 мая, 05:42
"