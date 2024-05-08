Дотла сгорела на дороге новосибирская маршрутка

Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
Очевидцы сообщили, что на Разъеде Иня загорелось маршрутное такси. Огонь быстро распространился по салону. Находившиеся рядом люди успели заснять произошедшее на видео.
«Из маршрутного такси самостоятельно эвакуировались 15 человек, из которых 1 — водитель, остальные — пассажиры», — уточнили спасатели.
Через несколько минут на место прибыли сотрудники МЧС, которые потушили возгорание. Транспортное средство сгорело полностью и не подлежит восстановлению.