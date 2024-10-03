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Муниципальные бани

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Октябрь
На бывшего главу департамента потребрынка Новосибирска завели новое дело
В отношении экс-руководителя департамента мэрии возбуждено новое уголовное дело, сообщают источники.
3 октября, 12:11
Декабрь 2023
«Сибирячка» в Новосибирске заплатит 5,8 млн за ремонт двух муниципальных бань
На портале госзакупок опубликован лот на ремонт двух муниципальных бань в Новосибирске, с начальной ценой контракта 5,8 млн рублей.
20 декабря 2023, 01:17
Ноябрь 2023
Более 3000 посетителей помылись в муниципальных банях Новосибирска
Более трех тысяч человек воспользовались обновленными муниципальными банями в Новосибирске.
28 ноября 2023, 02:38

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