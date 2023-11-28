Более 3000 посетителей помылись в муниципальных банях Новосибирска

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Данные за период с сентября по ноябрь 2023 года показывают, что три бани были посещены 3066 раз. Речь идет о помещениях на улицах Петропавловской, Первомайской и Чекалина, которые недавно прошли ремонт.
Для подготовки к открытию баней были выполнены работы по восстановлению системы отопления, водоснабжения и проведены ремонтные и лакокрасочные работы, пишет КП-Новосибирск. Теперь эти бани готовы принимать посетителей.
Кроме того, в планах также есть проведение восстановительных работ в еще трех общественных банях на улицах Смоленской, Беловежской и Гурьевской. Это позволит улучшить условия для посетителей и обеспечить им комфортное времяпрепровождение.