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Бани пользуются популярностью

Более 3000 посетителей помылись в муниципальных банях Новосибирска

28 ноября 2023, 02:38
Фото: 1MI
Бани пользуются популярностью

Более 3000 новосибирцев посетили муниципальные бани

Более трех тысяч человек воспользовались обновленными муниципальными банями в Новосибирске.

Данные за период с сентября по ноябрь 2023 года показывают, что три бани были посещены 3066 раз. Речь идет о помещениях на улицах Петропавловской, Первомайской и Чекалина, которые недавно прошли ремонт.

Для подготовки к открытию баней были выполнены работы по восстановлению системы отопления, водоснабжения и проведены ремонтные и лакокрасочные работы, пишет КП-Новосибирск. Теперь эти бани готовы принимать посетителей.

Кроме того, в планах также есть проведение восстановительных работ в еще трех общественных банях на улицах Смоленской, Беловежской и Гурьевской. Это позволит улучшить условия для посетителей и обеспечить им комфортное времяпрепровождение.

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#Новосибирск#Ремонт#Мэрия#Баня#Эмилия Губарева#Муниципальные бани
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