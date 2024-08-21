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2024
Когда закончится СВО, сообщил командир спецназа «Ахмат» Алаудинов
Спецоперация длится уже много месяцев, но совсем скоро она закончится, считает генерал Апти Алаудинов.
21 августа, 06:52
2023
Когда начнется наступление ВСУ весной-2023: что говорят эксперты
4 мая 2023, 12:26

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