Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В том, что контрнаступление ВСУ весной 2023 года весьма вероятно, сходятся все наблюдатели, вне зависимости от политических симпатий. Но высказываются самые разные мнения о том, когда оно начнется, и как будет проходить.
Самое радикальное мнение высказал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. По его мнению, контрнаступление уже началось и в активную фазу оно перейдет в ближайшие дни. Пригожин обращает внимание на резко возросшую активность украинской авиации и сухопутных сил, как по периметру, так и внутри фронта. Похожей точки зрения придерживается и представитель противоположной стороны, назначенный Киевом заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, контрнаступлением нужно считать все боестолкновения на театре военных действий. А никакой конкретной даты, в которую будет объявлено о наступлении, ждать не стоит.
Военный корреспондент Александр Коц считает, что контрнаступление уже началось, имея в виду бои на Запорожском направлении. Военкор называет интенсивные схватки лишь разведывательными ударами, предупреждающими масштабные сражения.
По мнению же военного эксперта, капитана первого ранга Василия Дандыкина, возросшую активность диверсионно-разведывательных групп и атаки беспилотников по различным военным объектам следует рассматривать только как подготовку к наступлению. Решение о его начале будет принято командованием НАТО на основе данных западных разведок. Но Североатлантическому альянсу, уверен Дандыкин, невыгодно надолго откладывать такое решение.
По данным председателя запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, Украина ударит за Запорожском направлении, где скопила десятки тысяч военнослужащих. Однако он предрекает противнику неудачу, замечая, что начало такого наступления в Запорожье "может стать началом конца для существования всего киевского режима".
Между тем, представители разведки ЛНР сообщают о движении крупной колонны военной техники в сторону Северска. Это так называемые кременское и лисичанское направления, где ВСУ пытаются сконцентрировать силы либо для основного, либо отвлекающего удара.
По прогнозу командира отряда спецназа "Ахмат", заместителя командующего 2-м армейским корпусом Апти Алаудинова, контрнаступление ВСУ приведет к разгрому всех боеспособных соединений Украины. Однако, считает Алаудинов, этот процесс окажется не быстрым, и в результате боевые действия закончатся в августе-сентябре 2024 года полной капитуляцией Киева.
В свою очередь, замглавы МИД России Михаил Галузин подчеркивает, что Москва сегодня не видит никаких возможностей для урегулирования кризиса на Украине с помощью усилий дипломатов и политиков. И дело тут, по мнению Галузина, в позиции команды Зеленского и его западных партнеров. По сути, говорит дипломат, США и другие страны натовского блока принимают непосредственное участие в конфликте на стороне Украины.