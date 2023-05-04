Самое радикальное мнение высказал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. По его мнению, контрнаступление уже началось и в активную фазу оно перейдет в ближайшие дни. Пригожин обращает внимание на резко возросшую активность украинской авиации и сухопутных сил, как по периметру, так и внутри фронта. Похожей точки зрения придерживается и представитель противоположной стороны, назначенный Киевом заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, контрнаступлением нужно считать все боестолкновения на театре военных действий. А никакой конкретной даты, в которую будет объявлено о наступлении, ждать не стоит.