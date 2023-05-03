Депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев возвращается из зоны СВО

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Евгений Лебедев отметил, что еще не покидая Новосибирск, понимал, что вернется обратно, чтобы продолжить работать в интересах города и его жителей. Вскоре он намерен вернуться и продолжить выполнение своих обязанностей депутата.
Напомним, Лебедев отбыл на спецоперацию из Новосибирска в конце прошлого года. Он показывал сибирякам ранее трофейный американский «Джавелин».
Еще до отъезда в зону СВО депутат Евгений Лебедев давал Atas.info интервью по поводу снова легендарного «Универсама» в центре Новосибирска.