Депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев возвращается из зоны СВО

Евгений Лебедев, депутат горсовета Новосибирска, возвращается к выполнению своих обязанностей после трехмесячного пребывания в зоне СВО, где он участвовал в добровольческо-волонтерской миссии. Об этом народный избранник сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

Евгений Лебедев отметил, что еще не покидая Новосибирск, понимал, что вернется обратно, чтобы продолжить работать в интересах города и его жителей. Вскоре он намерен вернуться и продолжить выполнение своих обязанностей депутата. Напомним, Лебедев отбыл на спецоперацию из Новосибирска в конце прошлого года. Он показывал сибирякам ранее трофейный американский «Джавелин». Депутат из Новосибирска Лебедев сфотографировался с «Джавелином» на СВО Узнать подробнее Еще до отъезда в зону СВО депутат Евгений Лебедев давал Atas.info интервью по поводу снова легендарного «Универсама» в центре Новосибирска. «Мэрия проигрывает в торге с застройщиком» - депутат Лебедев о сносе «Универсама» Узнать подробнее