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Депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев возвращается из зоны СВО

3 мая 2023, 04:31
Фото: Евгений Лебедев/ВК
Депутат горсовета Новосибирска Лебедев возвращается из зоны СВО
Евгений Лебедев, депутат горсовета Новосибирска, возвращается к выполнению своих обязанностей после трехмесячного пребывания в зоне СВО, где он участвовал в добровольческо-волонтерской миссии. Об этом народный избранник сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

Евгений Лебедев отметил, что еще не покидая Новосибирск, понимал, что вернется обратно, чтобы продолжить работать в интересах города и его жителей. Вскоре он намерен вернуться и продолжить выполнение своих обязанностей депутата.

Напомним, Лебедев отбыл на спецоперацию из Новосибирска в конце прошлого года. Он показывал сибирякам ранее трофейный американский «Джавелин».

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Еще до отъезда в зону СВО депутат Евгений Лебедев давал Atas.info интервью по поводу снова легендарного «Универсама» в центре Новосибирска.

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#Алина Шефер#Участник СВО#Депутат#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Зона СВО
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