Новосибирский метрополитен

Топ-5 необычных достопримечательностей Новосибирска

Новосибирск по сравнению со своими соседями по Сибири — город весьма молодой. Недавно он отметил всего лишь свой 131-й год со дня основания. Тем не менее, ежегодно количество туристов в столице Сибири растет. На какие необычные достопримечательности стоит обратить внимание?