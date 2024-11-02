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Ольга Земскова

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2024
Эксперты ОМС рассказали, кому надо пройти обследование коронарных артерий
20 июня, 07:32
2022
Валерий Лимаренко: Рыбопромышленники активно участвуют в социальной жизни региона
31 октября 2022, 14:42
Валерий Лимаренко: Мы увеличиваем меры поддержки малого и среднего бизнеса
27 октября 2022, 19:07
Валерий Лимаренко: Мы повышаем качество и доступность медицинских услуг для населения
27 октября 2022, 18:28
«Ну, погоди!»: культовая игра из 90-х
14 октября 2022, 18:20
Ставрополье занимает второе место в РФ по экспорту мясной продукции
28 сентября 2022, 15:51
2021
Дегтярев выбил дополнительные дозы вакцины Спутник V из центра
29 июня 2021, 11:55
2020
Жители Стерлитамака жалуются на ухудшение экологической ситуации
16 ноября 2020, 14:19
Правительство работает над предложением «Единой России» об ипотечных каникулах
9 апреля 2020, 11:40

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