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«Сказали, так бывает»: сибирячка может потерять работу из-за ошибки в паспорте
Сибирячке в паспортном столе выдали новые документы, однако в них женщина заметила две грубые ошибки, которые сейчас ей грозят лишением работы.
16 октября, 06:26
Инвалиды в Новосибирске не могут оформить льготы — в чем причина
В Новосибирске инвалиды столкнулись со сбоем в программе, из-за которого они не могут вовремя получить выплаты.
1 октября, 11:00

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