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Отцовство

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Участница шоу «Мама в 16» рассталась с отцом двоих детей
Участница шоу «Мама в 16» из Новосибирска рассталась с отцом своих детей. Теперь она называет себя «счастливой разведёнкой с прицепом».
1 апреля, 02:35
Август 2023
Мужчина в Новосибирске смог избавиться от долгов по алиментам после ДНК-теста
Мужчина из Новосибирска не выплачивал алименты, а затем избавился от долгов после проведения ДНК-теста на отцовство и успешного обращения в суд.
7 августа 2023, 03:09

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