Подполковник

Сотрудника ГИБДД из Новосибирска подозревают в получении взятки

Сотрудника ГИБДД подозревают в получении взятки: оперативники собственной безопасности вместе с контрольно-профилактическим подразделением Управления ГИБДД ГУ МВД по региону пресекли противоправную деятельность сотрудника полиции.