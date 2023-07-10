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Подполковник МЧС загадочно пропал в Новосибирске — всплыли новые детали исчезновения

10 июля 2023, 09:00
Фото: 1MI
В августе 2022 года Павел написал рапорт об увольнении
Подполковник МЧС в отставке Павел Радевич исчез в Новосибирске 5 июля, его супруга рассказала подробности пропажи.

В Новосибирске, 5 июля произошло исчезновение Павла Радевича, подполковника МЧС в отставке. Павел написал рапорт об увольнении в августе 2022 года. Причина увольнения точно неизвестна, но по словам супруги, он устал от постоянной работы и переживал из-за этого. После ухода из служебной квартиры в Ленинском районе, где жила семья, они были выселены, так как МЧС подало на них в суд. В связи с этим, они вынуждены были взять ипотеку и переехать в частный дом, так как цены на квартиры оказались слишком высокими.

Фото: Администрация Верх-Тулинского сельсовета

По словам жены, Павел сообщил, что 5 июля отправился отдавать ключи от служебной квартиры юристу. Однако женщина была уверена, что он уже давно это сделал. Павел объяснил это своим плотным графиком работы. После встречи с юристом он таинственно исчез, пишет «Сиб.фм».

Примечательно, но перед своим уходом Павел Радевич оделся не по погоде и объяснил это тем, что в офисе прохладно (он работал в банке), однако, как позже стало известно, 5 июля он взял отгул.

Встреча с юристом планировалась возле Монумента Славы, но по словам жены, правоохранительные органы до сих пор не опросили свидетеля и не проверили записи с камер. Бывшие коллеги Павла связались с юристом, который сообщил, что подполковник подписал документы и отдал ключи, после чего они расстались.

Оксана, супруга Павла, позвонила ему вечером. Она заметила, что кто-то не может разобраться, как сбросить вызов на телефоне. Второй раз было то же самое, а потом телефон был выключен. Она предположила, что человек, который давно пользуется телефоном, мог бы сбросить вызов, не принимая его. На следующий день она написала заявление в полицию.

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По словам супруги, после увольнения у Павла ухудшилось здоровье. У него могла проявляться потеря координации и ориентации в пространстве, но эти симптомы проходили через несколько секунд.

Павел Радевич имеет рост 178 см, среднее телосложение, тёмно-русые волосы и голубые глаза. В момент исчезновения он был одет в светло-серый джемпер, синие джинсы и чёрные летние туфли с сетчатым узором. У него также был при себе рюкзак болотного цвета.

Если у вас есть информация о нахождении Павла, пожалуйста, сообщите по бесплатному номеру Лиза Алерт +7 800 700 54 52 или 112.

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