В Новосибирске, 5 июля произошло исчезновение Павла Радевича, подполковника МЧС в отставке. Павел написал рапорт об увольнении в августе 2022 года. Причина увольнения точно неизвестна, но по словам супруги, он устал от постоянной работы и переживал из-за этого. После ухода из служебной квартиры в Ленинском районе, где жила семья, они были выселены, так как МЧС подало на них в суд. В связи с этим, они вынуждены были взять ипотеку и переехать в частный дом, так как цены на квартиры оказались слишком высокими.