«Мужчина ростом 178, имеет среднее телосложение, тёмно-русые волосы и голубые глаза. В момент своего ухода был одет в светло-серый джемпер, синие джинсы и чёрные летние туфли с сетчатым узором. У него также был при себе рюкзак болотного цвета», — говорится в сообщении волонтеров.