Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» ведет розыск 42-летнего Павла Радевича, его местонахождение неизвестно с 5 июля.
«Мужчина ростом 178, имеет среднее телосложение, тёмно-русые волосы и голубые глаза. В момент своего ухода был одет в светло-серый джемпер, синие джинсы и чёрные летние туфли с сетчатым узором. У него также был при себе рюкзак болотного цвета», — говорится в сообщении волонтеров.
Журналисты узнали в пропавшем бывшего начальника отдела надзорной деятельности МЧС по Новосибирскому району. Некоторое время назад он уволился из рядов чрезвычайного ведомства в звании подполковника.
Любую информацию о пропавшем выслушают по бесплатному телефону поискового отряда +7 800 700 54 52 или 112.