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В Новосибирске разыскивают пропавшего 42-летнего экс-сотрудника МЧС

8 июля 2023, 12:26
Фото: vk.com/Новости Верх-Тулы
Мужчина уволился из МЧС в звании подполковника
Волонтеры ищут мужчину, которые пропал бесследно 5 июля

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» ведет розыск 42-летнего Павла Радевича, его местонахождение неизвестно с 5 июля.

«Мужчина ростом 178, имеет среднее телосложение, тёмно-русые волосы и голубые глаза. В момент своего ухода был одет в светло-серый джемпер, синие джинсы и чёрные летние туфли с сетчатым узором. У него также был при себе рюкзак болотного цвета», — говорится в сообщении волонтеров.

Журналисты узнали в пропавшем бывшего начальника отдела надзорной деятельности МЧС по Новосибирскому району. Некоторое время назад он уволился из рядов чрезвычайного ведомства в звании подполковника.

Любую информацию о пропавшем выслушают по бесплатному телефону поискового отряда +7 800 700 54 52 или 112.

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#Поиск#Пропал#Лиза Алерт#Общество#Новосибирск
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