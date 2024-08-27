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Исчезновение

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2024
Раскрыто название села, где полицейские могли спрятать труп девочки 14 лет назад
27 августа, 02:57
Пропавшую школьницу нашли под Москвой — она тайно сменила прическу и уехала
26 февраля, 06:15
15-летняя девушка загадочно исчезла в Новосибирске — она сменила прическу и пропала
В Новосибирске пропала 15-летняя девочка. По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело. Стало известно, что накануне пропажи она сменила прическу и больше не выходила на связь.
22 февраля, 08:27
Блогер Ян Топлес ищет пропавшего свояка в Новосибирске
29-летний Анатолий Евтушенко, брат жены видеоблогера Яна Топлеса, пропал в Новосибирске. Поисковой отряд «ЛизаАлерт» уже распространил ориентировку мужчины.
15 февраля, 07:38
Тело убитой женщины бойцом ММА нашли в лесу под Новосибирском
1 февраля, 01:39
2023
Убийство или переохлаждение? Труп сибиряка нашли в лесу после недели поисков
В Тогучине Новосибирской области завершились поиски 41-летнего Андрея Кузнецова, который был найден мертвым в лесной местности. Об этом сообщили в новосибирском поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
1 ноября 2023, 03:47
Тайна исчезновения: куда пропала Зоя Попова из Новосибирской области в 2002 году
18 сентября 2023, 01:29
Подполковник МЧС загадочно пропал в Новосибирске — всплыли новые детали исчезновения
Подполковник МЧС в отставке Павел Радевич исчез в Новосибирске 5 июля, его супруга рассказала подробности пропажи.
10 июля 2023, 09:00

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