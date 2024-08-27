Исчезновение

15-летняя девушка загадочно исчезла в Новосибирске — она сменила прическу и пропала

В Новосибирске пропала 15-летняя девочка. По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело. Стало известно, что накануне пропажи она сменила прическу и больше не выходила на связь.