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Пропавшие 15-летняя сестра и 17-летний брат найдены под Новосибирском

9 июля 2023, 07:06
Фото: 1MI
Подростки живы
В Бердске полиция нашла двух пропавших подростков — 15-летнюю девочку и 17-летнего парня, сейчас с ними все в порядке, их передали родным.

В Бердске полицейские обнаружили двух пропавших подростков — девочку 15 лет и парня 17 лет.

Сейчас находятся в безопасности, о чем сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Несовершеннолетние покинули свой дом в пятницу, 7 июля. Девочка уже несколько раз уходила из дома ранее, а юноша пропал впервые.

На данный момент полиция определила их местонахождение и передала их родным. Согласно предварительной информации, подростки не подвергались никаким противоправным действиям, и их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют причины, по которым молодые люди покинули свои дома.

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#Эмилия Губарева#Полиция#Новосибирск#Бердск#Новосибирская область#Общество#Город#Подростки
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