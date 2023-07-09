Пропавшие 15-летняя сестра и 17-летний брат найдены под Новосибирском

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В Бердске полицейские обнаружили двух пропавших подростков — девочку 15 лет и парня 17 лет.
Сейчас находятся в безопасности, о чем сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Несовершеннолетние покинули свой дом в пятницу, 7 июля. Девочка уже несколько раз уходила из дома ранее, а юноша пропал впервые.
На данный момент полиция определила их местонахождение и передала их родным. Согласно предварительной информации, подростки не подвергались никаким противоправным действиям, и их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют причины, по которым молодые люди покинули свои дома.