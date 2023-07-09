Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
В селе Казаково Коченевского района Новосибирской области был найден живым 12-летний мальчик, который пропал 8 июля.
Полиция сообщила, что ребенка нашли вместе со своим законным представителем и сейчас находится в полиции, где дает объяснения о случившемся.
Всю ночь полиция и волонтеры «Лиза Алерт» искали подростка на велосипеде.
Однако утром 9 июля стало известно, что мальчик был найден живым сотрудниками полиции. В настоящее время с ним проводит беседу инспектор по делам несовершеннолетних.