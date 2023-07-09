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В Новосибирской области нашли живым 12-летнего ребенка на велосипеде

9 июля 2023, 05:56
Фото: 1MI
Ребенок жив
Под Новосибирском найден живым 12-летний ребенок на велосипеде после активных поисков полицией и волонтерами, мальчик сейчас дает объяснения в полиции.

В селе Казаково Коченевского района Новосибирской области был найден живым 12-летний мальчик, который пропал 8 июля.

Полиция сообщила, что ребенка нашли вместе со своим законным представителем и сейчас находится в полиции, где дает объяснения о случившемся.

Всю ночь полиция и волонтеры «Лиза Алерт» искали подростка на велосипеде.

Однако утром 9 июля стало известно, что мальчик был найден живым сотрудниками полиции. В настоящее время с ним проводит беседу инспектор по делам несовершеннолетних.

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#Эмилия Губарева#Дети#Полиция#Пропажа#Общество#Город#Новосибирская область
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