atas.info
ГлавноеВсе новости

Премьер

Выбрать дату
2024
Стало известно, когда премьер РФ Михаил Мишустин прилетит в Новосибирск
Визит главы кабинета министров страны в Новосибирскую область станет заметным событием в политической жизни региона, считают аналитики.
8 июля, 10:08
2023
Андрей Травников встретил в аэропорту премьер-министра Белоруссии Романа Головченко
В Новосибирск с рабочим визитом прибыл премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. Одной из целей визита является встреча с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
26 апреля 2023, 13:17
2022
Что сказал премьер Михаил Мишустин о Новосибирске в Госдуме 7 апреля 2022
8 апреля 2022, 03:07

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика