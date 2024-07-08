Андрей Травников встретил в аэропорту премьер-министра Белоруссии Романа Головченко

В Новосибирск с рабочим визитом прибыл премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. Одной из целей визита является встреча с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.