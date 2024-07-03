Пророчество

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Страшное предсказание для россиян от Матроны Московской на 2024 год
3 июля, 13:03
2022
Жириновский о частичной мобилизации: предсказание бывшего лидера ЛДПР
Умерший недавно лидер ЛДПР Владимир Жириновский знал о введении частичной мобилизации еще семь лет назад – он об этом говорил на российском телевидении.
24 сентября 2022, 12:13

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