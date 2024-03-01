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Март
Четыре аварийных дома снесут на нескольких улицах в Новосибирске
На нескольких улицах в Новосибирске снесут четыре аварийных дома. Снос начнется в 2024 году.
1 марта, 01:20
Январь
Фото и видео. Что творится в Новосибирске на залитых водой после аварии улицах в мороз
Два района остались без теплоснабжения в мороз в Новосибирске. Мы собрали фото и видео коммунальной аварии с затопленными улицами города.
11 января, 03:41
Стали известны адреса отключенных от тепла домов в Новосибирске
Жители двух районов остались без отопления в Новосибирске. Названы адреса отключений.
11 января, 03:05
Ноябрь 2023
Фото. Работают несколько человек: что происходит на стройке четвертого моста
27 ноября 2023, 07:37

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