Эзотерик из Новосибирска Влад Кадони рассказал о жизни в семье ведьмы

Влад Кадони, известный эзотерик и телеведущий из Новосибирска, рассказал о своей жизни в семье русской ведьмы и поделился рецептом любимых пирожков.