Синхротрон

Сибирский кольцевой источник фотонов начнет работать под Новосибирском в 2026 году

В 2026 году под Новосибирском начнется промышленная эксплуатация Сибирского кольцевого источника фотонов, сообщил директор Института катализа Валерий Бухтияров.