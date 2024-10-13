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Улица Ватутина

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Lexus сплющило с двух сторон: массовое ДТП на Ватутина в Новосибирске
Три машины оказались повреждены в результате аварии, которая растянулась на несколько часов.
13 октября, 07:38
Ноябрь 2023
Первый день жестянщика в этом сезоне: пробки в 10 баллов фиксируют в Новосибирске
Новосибирск вечером 2 ноября встал в 10-балльных пробках. Большинство улиц на картах отмечено красным цветом — их лучше объехать.
2 ноября 2023, 11:43

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