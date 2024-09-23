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Юлия Кононенко

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2022
Андрей Воробьев: На Луховицком авиазаводе скоро начнутся испытания Ил-114-300
18 ноября 2022, 13:57
ФИОП: курсы по компьютерному моделированию материалов — перспективное направление
18 ноября 2022, 10:04
2021
Проблемы с долгом «Роснано» не скажутся на доходностях российских гособлигаций
22 ноября 2021, 12:55
Путин рассказал о необходимости и дальше принимать важные решения в социальной сфере
15 сентября 2021, 07:08
Башкирская содовая компания запускает инвестиционный проект с «ВЭБ Инжиниринг»
22 января 2021, 15:29
2020
Европейское агентство оценило продукт российской компании по кибербезопаности
16 сентября 2020, 15:14
Песня «День Победы» 9 мая прозвучит более чем в 60 странах мира
7 мая 2020, 11:21

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