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Заработок

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Сентябрь
Две тысячи рублей в секунду зарабатытывает девочка-блогер — как такое возможно
Доход девочки-подростка от ведения блога мог составить до 5 млн рублей в месяц, сообщается по результатам математического анализа ее канала.
8 сентября, 04:05
Июнь
Откуда у блогеров деньги: контентмейкеры рассказали о заработках и нейросетях
Социальная сеть Одноклассники провела опрос среди 500 инфлюенсеров, ведущих свои страницы на различных платформах, включая ОК.
15 июня, 07:04

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