Защита растений

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Собираю шелуху чеснока с осени и никогда не знаю проблем с урожаем
29 октября, 11:33
Июль
400 единиц новой сельхозтехники получили аграрии Новосибирской области
В 2024 году парк сельскохозяйственной техники Новосибирской области пополнился на 400 единиц новой техники, следует из сообщения регионального правительства.
8 июля, 07:29

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