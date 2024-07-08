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400 единиц новой сельхозтехники получили аграрии Новосибирской области

400 единиц новой сельхозтехники получили аграрии Новосибирской области

8 июля 2024, 07:29
Фото: 1MI
В 2024 году парк сельскохозяйственной техники Новосибирской области пополнился на 400 единиц новой техники, следует из сообщения регионального правительства.

В Новосибирской области по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2024 году аграрные хозяйства получили около 400 посевных комплексов и техники для обработки почвы и защиты растений.

По этой программе на покупку сельхозмашин отечественных производителей было выделено порядка 800 миллионов рублей.

«Безусловно, совместная работа министерства сельского хозяйства региона и производителей российской сельхозтехники заключается в том, чтобы наполнить рынок доступной, конкурентоспособной и высокопроизводительной техникой. Это позволит нашим аграриям подобрать то оборудование, которое будет полноценно выполнять весь комплекс агротехнологических работ», — заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.
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#Юрий Фомиченко#Общество#Сельское хозяйство#Аграрии#Сельхозтехника#Посевные комплексы#Почвенная обработка#Защита растений
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