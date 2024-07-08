400 единиц новой сельхозтехники получили аграрии Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В Новосибирской области по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2024 году аграрные хозяйства получили около 400 посевных комплексов и техники для обработки почвы и защиты растений.
По этой программе на покупку сельхозмашин отечественных производителей было выделено порядка 800 миллионов рублей.
«Безусловно, совместная работа министерства сельского хозяйства региона и производителей российской сельхозтехники заключается в том, чтобы наполнить рынок доступной, конкурентоспособной и высокопроизводительной техникой. Это позволит нашим аграриям подобрать то оборудование, которое будет полноценно выполнять весь комплекс агротехнологических работ», — заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.