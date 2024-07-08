400 единиц новой сельхозтехники получили аграрии Новосибирской области

В Новосибирской области по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2024 году аграрные хозяйства получили около 400 посевных комплексов и техники для обработки почвы и защиты растений.