Полив до «утопленников»: главные ошибки дачников-садоводов назвала агроном Шубина

Народ слишком много поливает растения. Как в теплицах, так и в открытом грунте. Обычно растениям не требуется так много влаги. Но есть люди, которые поливают каждый день. Этого делать не надо. Существуют определенные нормы. Мы ведь сами не пьем воду по 5-6 л в день. Человеку надо 1.5-2 л в день. У растений тоже есть свои определенные допуски. Есть растения влаголюбивые, есть менее. Каждому растению нужна своя норма. Маленькому растению – меньше воды. Большому растению с мощной листовой массой надо больше воды. Например, когда огурец вырастает огромный, листьев много, происходит сильное испарение влаги. Но слишком частые поливы приводят к тому, что из почвы вымываются азотистые формы и растения от таких поливов голодают.