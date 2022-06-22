Полив до «утопленников»: главные ошибки дачников-садоводов назвала агроном Шубина

Людмила Николаевна, какие ошибки допускают дачники по незнанию, сами уменьшая свой урожай?
Народ слишком много поливает растения. Как в теплицах, так и в открытом грунте. Обычно растениям не требуется так много влаги. Но есть люди, которые поливают каждый день. Этого делать не надо. Существуют определенные нормы. Мы ведь сами не пьем воду по 5-6 л в день. Человеку надо 1.5-2 л в день. У растений тоже есть свои определенные допуски. Есть растения влаголюбивые, есть менее. Каждому растению нужна своя норма. Маленькому растению – меньше воды. Большому растению с мощной листовой массой надо больше воды. Например, когда огурец вырастает огромный, листьев много, происходит сильное испарение влаги. Но слишком частые поливы приводят к тому, что из почвы вымываются азотистые формы и растения от таких поливов голодают.
Это самая распространенная ошибка. Полив должен быть не каждый день. Огурцы в теплице мы поливаем два раза в неделю. А помидоры в теплице – достаточно раз в неделю.
После каждого полива на второй день надо производить рыхление. Рыхление считается «сухим поливом». Разрыхлив почву после полива, мы разбиваем почвенные микрокапилляры и внутри сохраняем влагу от испарения.
Уезжая в воскресенье с дачи, мы можем смело неделю трудиться в городе. И позволить себе не думать, что бедное растение хочет пить.
Отдыхать можно прямо до следующих выходных? Или лучше все-таки до среды-четверга?
Если вы обильно полили растения в субботу-воскресенье, этого достаточно до следующих выходных. Возвращаться среди недели не требуется. Ведь дачи бывают за 10 км, а бывают – за 110 км.
Сейчас у нас начались активные дожди. В поливах растения не нуждаются. Важнее следить за тем, чтобы не росли активно сорняки. При такой погоде: относительно теплой и влажной прорастают тысячи сорняков, которые находятся в почве и отнимают драгоценные питательные вещества у культурных растений.
И требуется рыхление междурядий, каждый раз после сильного дождя. Поскольку все окислительно-восстановительные процессы в почве происходят с участием кислорода, который растения получают из воздуха. А если почва будет плотная и забитая влагой, то воздух не проникает и растения плохо растут.
Мы обсудили огурцы и помидоры, а что с клубникой? Ее тоже не надо поливать?
Сейчас клубнику поливать не надо. У любого растения критической фазой в развитии и водопотреблении является фаза цветения и начала плодообразования. У крупноплодной садовой земляники (это правильное название клубники) в период цветения и начала плодообразования ее надо хорошенько полить. А дальше лучше не поливать. Поскольку сейчас кругом дожди. Ранние сорта мы уже начинаем собирать. Излишняя влага сейчас совсем не нужна.
Руки прочь от крупноплодной садовой земляники! Если ее сейчас поливать – будет кислая, невкусная. И начнет болеть разными гнилями. Самое распространенное заболевание на плодовой землянике – серая гниль. Серые, заплесневелые ягоды. Они могут достигать 50% урожая.
Чрезмерный полив хорош только для болотной клюквы и капусты. Как листовая культура - капуста любит полив.
А капусту можно без ограничений?
Без ограничений капусту вы зальете! Все хорошо в меру. Для каждого растения есть нормы водопотребления. Будет у вас не капуста, а «утопленники». Два раза в неделю поливать, как рассаду посадили – этого достаточно. А потом, когда начинают кочаны закручиваться – можно и пореже. Если будете капусту слишком часто поливать – у вас слизни не будут на грядках переводиться. От кочанов останутся одни сеточки ажурные. Чрезмерный полив привлекает к себе кучу слизней. В итоге капуста будет вся в дырках.
Я говорю садоводам: идет дождь – берите книжку и читайте. Или удочку берите и идите рыбачить. Уху варите. Шашлыки жарьте. На даче нужно отдыхать.
В следующем интервью с Людмилой Шубиной речь пойдет о том, как не превратить теплицу в «крематорий». Скоро на Atas.info.