Полив до «утопленников»: главные ошибки дачников-садоводов назвала агроном Шубина

Интервью
Полив до «утопленников»: главные ошибки дачников-садоводов назвала агроном Шубина
Полив до «утопленников»: главные ошибки дачников-садоводов назвала агроном Шубина
Вчера, 09:11Дмитрий ТростниковФото: Сайт "Сад Шубиной"Людмила Шубина - агроном, кандидат сельскоъозяйственных наук
Ежедневный полив и безумная жара в теплицах, неграмотное использование подкормок и химической защиты растений. Частые ошибки новосибирских дачников, типичные в начале лета 2022 комментирует, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина, создательница «Сада Шубиной».

Людмила Николаевна, какие ошибки допускают дачники по незнанию, сами уменьшая свой урожай?

Народ слишком много поливает растения. Как в теплицах, так и в открытом грунте. Обычно растениям не требуется так много влаги. Но есть люди, которые поливают каждый день. Этого делать не надо. Существуют определенные нормы. Мы ведь сами не пьем воду по 5-6 л в день. Человеку надо 1.5-2 л в день. У растений тоже есть свои определенные допуски. Есть растения влаголюбивые, есть менее. Каждому растению нужна своя норма. Маленькому растению – меньше воды. Большому растению с мощной листовой массой надо больше воды. Например, когда огурец вырастает огромный, листьев много, происходит сильное испарение влаги. Но слишком частые поливы приводят к тому, что из почвы вымываются азотистые формы и растения от таких поливов голодают.

Листовая масса огурца достигает внушительных размеров
Фото:Photobank Ura MediaМедиахолдинг1Mi

Это самая распространенная ошибка. Полив должен быть не каждый день. Огурцы в теплице мы поливаем два раза в неделю. А помидоры в теплице – достаточно раз в неделю.

После каждого полива на второй день надо производить рыхление. Рыхление считается «сухим поливом». Разрыхлив почву после полива, мы разбиваем почвенные микрокапилляры и внутри сохраняем влагу от испарения.

Уезжая в воскресенье с дачи, мы можем смело неделю трудиться в городе. И позволить себе не думать, что бедное растение хочет пить.

Отдыхать можно прямо до следующих выходных? Или лучше все-таки до среды-четверга?

Если вы обильно полили растения в субботу-воскресенье, этого достаточно до следующих выходных. Возвращаться среди недели не требуется. Ведь дачи бывают за 10 км, а бывают – за 110 км.

Сейчас у нас начались активные дожди. В поливах растения не нуждаются. Важнее следить за тем, чтобы не росли активно сорняки. При такой погоде: относительно теплой и влажной прорастают тысячи сорняков, которые находятся в почве и отнимают драгоценные питательные вещества у культурных растений.

После обильных дождей требуется рыхление междурядий
Фото:Photobank Ura MediaМедиахолдинг1Mi

И требуется рыхление междурядий, каждый раз после сильного дождя. Поскольку все окислительно-восстановительные процессы в почве происходят с участием кислорода, который растения получают из воздуха. А если почва будет плотная и забитая влагой, то воздух не проникает и растения плохо растут.

Мы обсудили огурцы и помидоры, а что с клубникой? Ее тоже не надо поливать?

Сейчас клубнику поливать не надо. У любого растения критической фазой в развитии и водопотреблении является фаза цветения и начала плодообразования. У крупноплодной садовой земляники (это правильное название клубники) в период цветения и начала плодообразования ее надо хорошенько полить. А дальше лучше не поливать. Поскольку сейчас кругом дожди. Ранние сорта мы уже начинаем собирать. Излишняя влага сейчас совсем не нужна.

В период созревания землянику лучше не поливать
Фото:Страница Людмилы Шубиной "ВКонтакте"

Руки прочь от крупноплодной садовой земляники! Если ее сейчас поливать – будет кислая, невкусная. И начнет болеть разными гнилями. Самое распространенное заболевание на плодовой землянике – серая гниль. Серые, заплесневелые ягоды. Они могут достигать 50% урожая.

Чрезмерный полив хорош только для болотной клюквы и капусты. Как листовая культура - капуста любит полив.

А капусту можно без ограничений?

Без ограничений капусту вы зальете! Все хорошо в меру. Для каждого растения есть нормы водопотребления. Будет у вас не капуста, а «утопленники». Два раза в неделю поливать, как рассаду посадили – этого достаточно. А потом, когда начинают кочаны закручиваться – можно и пореже. Если будете капусту слишком часто поливать – у вас слизни не будут на грядках переводиться. От кочанов останутся одни сеточки ажурные. Чрезмерный полив привлекает к себе кучу слизней. В итоге капуста будет вся в дырках.

Я говорю садоводам: идет дождь – берите книжку и читайте. Или удочку берите и идите рыбачить. Уху варите. Шашлыки жарьте. На даче нужно отдыхать.

В следующем интервью с Людмилой Шубиной речь пойдет о том, как не превратить теплицу в «крематорий». Скоро на Atas.info.

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