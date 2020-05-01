Пойму реки Каменки в Новосибирске превратят в зону отдыха

В связи с введенным режимом самоизоляции разработана анкета для проведения опроса, результаты которого помогут разработчикам проекта лучше понять, как используется территория на данный момент и предложить наиболее приемлемые и целесообразные архитектурные решения. Принять участие в опросе можно по ссылке.