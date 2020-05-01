Пойму реки Каменки в Новосибирске превратят в зону отдыха

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска приступил к проектированию рекреационной зоны в пойме реки Каменки. Эта территория в Дзержинском районе была выбрана жителями в 2018 году для благоустройства по программе «Формирование современной городской среды» приоритетного федерального проекта «ЖКХ и Городская среда».
Коллектив Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств разработал дизайн-проект благоустройства. В этом году работа над проектом продолжается с участием обычных новосибирцев.
Основная цель проектирования — создать природно-рекреационный комплекс, который войдет в систему городских зон отдыха, функционально разнообразить и насытить территорию для горожан. Его границы ограничены улицами Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, Есенина, Трактовой, Волочаевской, переулком Трикотажстроя.
В связи с введенным режимом самоизоляции разработана анкета для проведения опроса, результаты которого помогут разработчикам проекта лучше понять, как используется территория на данный момент и предложить наиболее приемлемые и целесообразные архитектурные решения. Принять участие в опросе можно по ссылке.