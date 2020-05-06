Мэрия Новосибирска опубликовала программу празднования Дня Победы

Жители Новосибирска смогут принять участие в праздновании Дня Победы из дома. Это вызвано профилактикой распространения коронавирусной инфекции.
Городские власти на протяжении года готовили много акций и мероприятий. Они планировали собрать новосибирцев на площади Ленина, чтобы совместно спеть песни военных лет и посмотреть салют. Но пандемия COVID-19 внесла серьезнейшие коррективы в эти планы.
- Сегодня мы находимся совсем в других условиях и должны работать в режиме самоизоляции. Как только стало известно, что парад и «Бессмертный полк» переносятся, мы начали корректировать новосибирскую программу. Мы решили не отходить от традиций, поэтому перевели все мероприятия 8 и 9 мая в режим онлайн, — заявила сегодня, 6 мая, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.
Вечером 8 мая новосибирцам предлагают провести акцию «Свеча памяти». В 22.00 каждый может выставить к окну зажженную свечу в память о погибшем. При этом в теле- и радиоэфире будет объявлена минута молчания.
В День Победы с 9.00 до 22.00 пройдет большой телевизионный марафон «Во имя всех грядущих поколений». Его планируют транслировать на 49-м канале и YouTube-канале «Мэр_и_я».
Телемарафон начнется с программы «И город узнал о Победе». В ней новосибирцы смогут увидеть видеоматериалы о событиях 9 мая 1945 года. С 10.00 до 11.00 — видеообращения и поздравления официальных лиц, видеокадры с парадами прошлых лет.
С 11.00 начнется акция «Бессмертный полк». В программе примут участие модераторы Бессмертного полка в Новосибирске — Ирина Рудковская и Анастасия Панфилова. Они расскажут о сайте Бессмертного полка, где размещаются истории павших воинов. Гостями студии станут учащиеся и руководители школы № 121, которые расскажут о том, как начиналось движение.
В 12.00 начнется презентация электронного Монумента Славы. Новосибирцам предложат зайти на сайт и найти имя своего погибшего родственника, таким образом, почтив его память, не выходя из дома. На виртуальном пилоне Монумента Славы собрана информация о более 200 тысячах новосибирцев, которые ушли на фронт.
В 13.00 – физкульт-час. Гости студии расскажут о легкоатлетической эстафете. А зрители посмотрят самые яркие финиши прошлых лет.
На 14.00 запланировано поздравление Президента Владимира Путина. После этого новосибирцам расскажут о районных мероприятиях, памятных местах и ежегодных патриотических акциях.
С 18.00 начнется краеведческий обзор о зданиях Новосибирска, которые сохранились со времен войны, о людях и событиях тех лет. Гостями студии станут представители «Музея Новосибирска», а также руководители учреждений, эвакуированных в Новосибирске и оставшихся здесь до сегодняшнего дня.
В 19.00 — всероссийская акция «Минута молчания». После — исполнение песни «День Победы» совместно с известными новосибирскими исполнителями. В 19.05 — «Эстафета патриотизма поколений»: сюжеты об истории создания проекта и о главных акциях эстафеты.
С 20.00 до 22.00 — традиционная концертная программа с участием лучших творческих коллективов Новосибирска «Во имя всех грядущих поколений».В 22.00 — общегородская акция «Песня Победы». Новосибирцев приглашают выйти на балкон и вместе спеть песню «День Победы». В это же время — на всех телеэкранах будет демонстрироваться видеоклип с текстом песни.