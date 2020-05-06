Мэрия Новосибирска опубликовала программу празднования Дня Победы

- Сегодня мы находимся совсем в других условиях и должны работать в режиме самоизоляции. Как только стало известно, что парад и «Бессмертный полк» переносятся, мы начали корректировать новосибирскую программу. Мы решили не отходить от традиций, поэтому перевели все мероприятия 8 и 9 мая в режим онлайн, — заявила сегодня, 6 мая, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.