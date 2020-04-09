atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 апреля 2020, 09:11

Published 9 апреля 2020, 09:11

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

Новосибирск готовится к празднованию 9 мая

9 апреля 2020, 09:11
Формат будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

В Новосибирске продолжается подготовка к празднованию 9 мая. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть.

«Сегодня в заключительной стадии процесс реконструкции, капитального ремонта нашего Монумента славы, сквера Героев. И, в частности, мы приступили к реставрации чугунной чаши, там, где Вечный огонь. Её диаметр более двух метров, масса около двух тонн. Мы договорились о проведении этих работ на предприятии «Сиблитмаш» - заявил градоначальник.

Сейчас вечный огонь хранится в специальной капсуле. После реставрации его вернут на место.

Также Локоть рассказал, что в Новосибирске серьезно готовятся к проведению парада в День Победы. Как будет отмечаться 75-летие Победы в городе – пока не известно. Многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

Ранее Локоть заявлял, что как офицер он считает проведение парада в День Победы выполнением боевой задачи.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика