Новосибирск готовится к празднованию 9 мая

Posted 9 апреля 2020, 09:11
Published 9 апреля 2020, 09:11
Modified 25 декабря, 15:31
Updated 25 декабря, 15:31
В Новосибирске продолжается подготовка к празднованию 9 мая. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть.
«Сегодня в заключительной стадии процесс реконструкции, капитального ремонта нашего Монумента славы, сквера Героев. И, в частности, мы приступили к реставрации чугунной чаши, там, где Вечный огонь. Её диаметр более двух метров, масса около двух тонн. Мы договорились о проведении этих работ на предприятии «Сиблитмаш» - заявил градоначальник.
Сейчас вечный огонь хранится в специальной капсуле. После реставрации его вернут на место.
Также Локоть рассказал, что в Новосибирске серьезно готовятся к проведению парада в День Победы. Как будет отмечаться 75-летие Победы в городе – пока не известно. Многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.
Ранее Локоть заявлял, что как офицер он считает проведение парада в День Победы выполнением боевой задачи.