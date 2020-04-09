Новосибирск готовится к празднованию 9 мая

«Сегодня в заключительной стадии процесс реконструкции, капитального ремонта нашего Монумента славы, сквера Героев. И, в частности, мы приступили к реставрации чугунной чаши, там, где Вечный огонь. Её диаметр более двух метров, масса около двух тонн. Мы договорились о проведении этих работ на предприятии «Сиблитмаш» - заявил градоначальник.