Синоптики предсказали теплую погоду в Новосибирске 9 мая

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра рассказали, какой будет погода 9 мая в Новосибирской области. Как сообщил пресс-секретарь организации Ренад Ягудин, в областном центре ожидается теплая солнечная погода с температурой до 26 градусов.