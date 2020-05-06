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Синоптики предсказали теплую погоду в Новосибирске 9 мая

6 мая 2020, 20:43
В День Победы воздух прогреется до 21-26 градусов тепла.

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра рассказали, какой будет погода 9 мая в Новосибирской области. Как сообщил пресс-секретарь организации Ренад Ягудин, в областном центре ожидается теплая солнечная погода с температурой до 26 градусов.

Столбик термометра в ближайшие трое суток будет 4-9 градусов тепла ночью, 19-24 градусов днем. В День Победы воздух прогреется до 21-26 градусов тепла. Осадки 8 и 9 мая прекратятся».

Теплая солнечная погода сохранится и 10 мая. Власти Новосибирска напоминают: хорошая погода – еще не повод для массовых прогулок. В регионе сохраняется действие режима самоизоляции.

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