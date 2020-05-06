Пьяная автоледи разбила две машины во дворе на Промышленной

«Дама подъехала, пила пиво, потом посадила детей в автомобиль и собралась ехать, но мы отобрали ключи. Она отвела детей домой, но пришла с мужем. После того, как приехали сотрудники ГИБДД, мы отдали им ключи, они же и запарковали автомобиль, но когда инспекторы уехали, она снова вышла в нетрезвом состоянии, попыталась перепарковать свой автомобиль и повредила ещё два транспортных средства», - поделился подробностями читатель паблика.