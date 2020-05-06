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Пьяная автоледи разбила две машины во дворе на Промышленной

6 мая 2020, 13:59
Пострадали седаны Mercedes-Benz С-Klasse и Subaru Legacy.

В Дзержинском районе Новосибирска предположительно пьяная женщина за рулём Peugeot 308 с двумя детьми в салоне повредила припаркованные седаны Mercedes-Benz С-Klasse и Subaru Legacy. Об этом рассказала служба эвакуации АСТ-54. Происшествие случилось во дворе дома №24 по улице Промышленной.

«Дама подъехала, пила пиво, потом посадила детей в автомобиль и собралась ехать, но мы отобрали ключи. Она отвела детей домой, но пришла с мужем. После того, как приехали сотрудники ГИБДД, мы отдали им ключи, они же и запарковали автомобиль, но когда инспекторы уехали, она снова вышла в нетрезвом состоянии, попыталась перепарковать свой автомобиль и повредила ещё два транспортных средства», - поделился подробностями читатель паблика.

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