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В Исиктимском районе пьяный водитель Toyota покалечил свою пассажирку

6 мая 2020, 16:53
Молодую девушку госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Во вторник, 5 мая, в Исиктимском районе Новосибирской области произошло ДТП. На автодороге Р-256 водитель автомобиля Toyota Camry протаранил пикап УАЗ после чего врезался в дорожный знак.

Как рассказали в ГИБДД, водитель Toyota ехал со стороны Линево в сторону Евсино. УАЗ двигался в попутном с ним направлении. После столкновения автомобилей Toyota отлетела в дорожный знак слева по ходу движения автомобиля.

Водитель, допустивший ДТП, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Его 20-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

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#Новости#Происшествия
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