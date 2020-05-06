В Исиктимском районе пьяный водитель Toyota покалечил свою пассажирку

Во вторник, 5 мая, в Исиктимском районе Новосибирской области произошло ДТП. На автодороге Р-256 водитель автомобиля Toyota Camry протаранил пикап УАЗ после чего врезался в дорожный знак.
Как рассказали в ГИБДД, водитель Toyota ехал со стороны Линево в сторону Евсино. УАЗ двигался в попутном с ним направлении. После столкновения автомобилей Toyota отлетела в дорожный знак слева по ходу движения автомобиля.
Водитель, допустивший ДТП, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Его 20-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами различной степени тяжести.