55 нарушителей режима самоизоляции наказали в Бердске за три недели

55 административных протоколов составлено в отношении бердчан, нарушивших режим самоизоляции.
Как рассказал kurer-sreda.ru начальник административно-технической инспекции Бердска Павел Дятлов, горожане плохо соблюдают правила безопасности – масочный режим и самоизоляцию. Правоохранители стараются больше объяснять горожанам о риске заболевания коронавирусом и необходимости соблюдения правил. Если профилактические беседы не помогают, выписывают штраф.
За все время на соблюдение режима самоизоляции проверили 329 предприятий Бердска, среди которых 237 торговых точек. Вопрос о закрытии предприятия решает Роспотребнадзор.