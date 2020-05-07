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55 нарушителей режима самоизоляции наказали в Бердске за три недели

7 мая 2020, 15:51
В основном с горожанами проводят профилактические беседы

55 административных протоколов составлено в отношении бердчан, нарушивших режим самоизоляции.

Как рассказал kurer-sreda.ru начальник административно-технической инспекции Бердска Павел Дятлов, горожане плохо соблюдают правила безопасности – масочный режим и самоизоляцию. Правоохранители стараются больше объяснять горожанам о риске заболевания коронавирусом и необходимости соблюдения правил. Если профилактические беседы не помогают, выписывают штраф.

За все время на соблюдение режима самоизоляции проверили 329 предприятий Бердска, среди которых 237 торговых точек. Вопрос о закрытии предприятия решает Роспотребнадзор.

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