55 нарушителей режима самоизоляции наказали в Бердске за три недели

Как рассказал kurer-sreda.ru начальник административно-технической инспекции Бердска Павел Дятлов, горожане плохо соблюдают правила безопасности – масочный режим и самоизоляцию. Правоохранители стараются больше объяснять горожанам о риске заболевания коронавирусом и необходимости соблюдения правил. Если профилактические беседы не помогают, выписывают штраф.