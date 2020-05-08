ГИБДД будет ловить пьяных водителей в День Победы

С 8 по 12 мая в Новосибирске все экипажи будут брошены на выявление водителей в состоянии опьянения. Об этом сообщает ГИБДД города.
Полицейские напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения грозит лишением прав от полутора до двух лет и штрафом в 30 тыс руб.
За 4 месяца 2020 года на территории города зарегистрировано 396 дорожно-транспортных происшествий в которых 18 человек погибло и 470 человека травмированы. Пьяные водители устроили 18 ДТП. В них 5 человек погибли и 25 – ранены.