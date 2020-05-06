В Новосибирске на майских праздниках поймали 72 пьяных водителя

Мы уже сообщали о том, что с 1 по 5 мая в ходе проверок сотрудниками ДПС ГИБДД Новосибирской области выявлен 161 водитель, управлявший автомобилем в состоянии опьянения. Из них 21 человек попался пьяным за рулем повторно, поэтому каждому из них грозит уголовная ответственность.