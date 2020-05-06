В Новосибирске на майских праздниках поймали 72 пьяных водителя

Мы уже сообщали о том, что с 1 по 5 мая в ходе проверок сотрудниками ДПС ГИБДД Новосибирской области выявлен 161 водитель, управлявший автомобилем в состоянии опьянения. Из них 21 человек попался пьяным за рулем повторно, поэтому каждому из них грозит уголовная ответственность.
В самом Новосибирске, как сообщил городской отдел ГИБДД, инспекторам попались 72 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Шесть из них уже ранее были привлечены к ответственности за такое нарушение.
Автомобили 57 владельцев были отправлены на штрафстоянку. Всем задержанным грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Тех, кто попался повторно, должны привлечь к уголовной ответственности.