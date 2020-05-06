atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске на майских праздниках поймали 72 пьяных водителя

6 мая 2020, 23:27
Каждому из них грозит штраф в 30 тысяч рублей и временное лишение водительского удостоверения.

Мы уже сообщали о том, что с 1 по 5 мая в ходе проверок сотрудниками ДПС ГИБДД Новосибирской области выявлен 161 водитель, управлявший автомобилем в состоянии опьянения. Из них 21 человек попался пьяным за рулем повторно, поэтому каждому из них грозит уголовная ответственность.

В самом Новосибирске, как сообщил городской отдел ГИБДД, инспекторам попались 72 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Шесть из них уже ранее были привлечены к ответственности за такое нарушение.

Автомобили 57 владельцев были отправлены на штрафстоянку. Всем задержанным грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Тех, кто попался повторно, должны привлечь к уголовной ответственности.

Материалы по теме
В Новосибирске полиция поймала пьяного угонщика автомобиля Nissan QashqaiПьяная автоледи разбила две машины во дворе на ПромышленнойВ Исиктимском районе пьяный водитель Toyota покалечил свою пассажиркуВ Новосибирской области за праздники поймали 161 пьяного водителяВ Кировском районе компания ограбила пьяного
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52