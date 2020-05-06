В Новосибирской области за праздники поймали 161 пьяного водителя

Активность по поиску тех, кому в нарушение действующих правил не сидится дома, дала и хороший побочный результат. Сотрудникам ГИБДД, которые выявили 9 человек, отказывавшихся от самоизоляции, удалось поймать в десятки раз больше гораздо более опасных нарушителей.