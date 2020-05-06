В Новосибирской области за праздники поймали 161 пьяного водителя

Мы уже сообщали о том, что полиция Новосибирской области в праздничные дни активно искала нарушителей режима самоизоляции. В итоге протоколы об административных нарушениях были составлены в отношении 97 жителей области.
Активность по поиску тех, кому в нарушение действующих правил не сидится дома, дала и хороший побочный результат. Сотрудникам ГИБДД, которые выявили 9 человек, отказывавшихся от самоизоляции, удалось поймать в десятки раз больше гораздо более опасных нарушителей.
Как рассказали в ГУ МВД, с 1 по 5 мая инспекторами ДПС было проверено более 3300 водителей, въезжающих на территорию новосибирской области. Госавтоинспекторы провели свыше 4 тысяч бесед о необходимости соблюдения ограничительных мер.
- Кроме того, в ходе проверок сотрудниками ДПС ГИБДД за пять праздничных дней выявлен 161 водитель, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, из них 21 – по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - говорится в заявлении полиции.