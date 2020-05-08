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Начались выплаты борющимся с коронавирусом новосибирским медикам

8 мая 2020, 16:24
В зависимости от занятости за апрель они получат надбавку от 9,7 до 58,3 тысячи рублей.

В Новосибирскую область из федерального бюджета на стимулирующие выплаты для борющихся с коронавирусом медработников направлено 260 миллионов рублей. По состоянию на 7 мая уже поступило 109,7 миллиона, рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

За апрель выплаты начислены более чем 3,5 тысячам работников. В зависимости от фактически отработанного времени надбавки варьируются от 9,7 тысячи рублей младшему медицинскому персоналу до 58,3 тысячи врачам.

Выплаты осуществляются в соответствии с постановлениями Правительства России от 2 и 12 апреля. Также губернатор Андрей Травников подписал постановление о стимулирующих выплатах медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом.

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