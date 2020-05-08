Начались выплаты борющимся с коронавирусом новосибирским медикам

В Новосибирскую область из федерального бюджета на стимулирующие выплаты для борющихся с коронавирусом медработников направлено 260 миллионов рублей. По состоянию на 7 мая уже поступило 109,7 миллиона, рассказали в региональном министерстве здравоохранения.