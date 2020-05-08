Новосибирцам запретили купаться на майские праздники

К тому же пляжный сезон в городе, несмотря на жаркие дни и благоприятные прогнозы на праздники, еще не открыт. Специалисты Роспотребнадзора пока не брали проб воды в водоемах Новосибирска, а без санитарно-эпидемиологического заключения, тем более в карантин, купаться запрещено.