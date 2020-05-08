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Новосибирцам запретили купаться на майские праздники

8 мая 2020, 13:32
На пляжах будут дежурить сотрудники полиция.

Власти Новосибирска запретили горожанам купаться в праздничные выходные в водоемах из-за коронавируса.

В мэрии напомнили, что в области действуют ограничительными меры в связи с пандемией. Собираться в местах массового скопления людей опасно для здоровья. К этим местам относятся и пляжи.

К тому же пляжный сезон в городе, несмотря на жаркие дни и благоприятные прогнозы на праздники, еще не открыт. Специалисты Роспотребнадзора пока не брали проб воды в водоемах Новосибирска, а без санитарно-эпидемиологического заключения, тем более в карантин, купаться запрещено.

В Департаменте по ЧС, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии напомнили НГС о штрафах за нарушение самоизоляции.

Открыть пляж для посетителей намерены после обследования дна - в третьей декаде текущего месяца.

Напомним, в городе действует семь пляжей и 36 зон неорганизованного отдыха.

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