Новосибирцам запретили купаться на майские праздники

Власти Новосибирска запретили горожанам купаться в праздничные выходные в водоемах из-за коронавируса.
В мэрии напомнили, что в области действуют ограничительными меры в связи с пандемией. Собираться в местах массового скопления людей опасно для здоровья. К этим местам относятся и пляжи.
К тому же пляжный сезон в городе, несмотря на жаркие дни и благоприятные прогнозы на праздники, еще не открыт. Специалисты Роспотребнадзора пока не брали проб воды в водоемах Новосибирска, а без санитарно-эпидемиологического заключения, тем более в карантин, купаться запрещено.
В Департаменте по ЧС, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии напомнили НГС о штрафах за нарушение самоизоляции.
Открыть пляж для посетителей намерены после обследования дна - в третьей декаде текущего месяца.
Напомним, в городе действует семь пляжей и 36 зон неорганизованного отдыха.